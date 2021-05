Vip e teppisti ne "Le nuove Pagelle" del giovedì

Gregoraci & Co a Trani: voto 9

Fiori divelti e teppismo quotidiano: voto 0

Ospedale fra Bisceglie e Molfetta: voto 2

Roghi e fumi: voto 2

Sindaco 50enne negativizzato: voto 10

Gregoraci e selfie, teppisti contro anarchici, in una Trani sempre più "Hospital free", fumante di roghi. E di speranze.E' un voto alto ma "contrastato" in realtà, perché personalmente della presenza (sempre assidua) di personaggi più o meno noti che si selfano sui social con lo sfondo della nostra meravigliosa città, come si dice a Roma "nu me ne po' fregà de meno". Però devo anche ammettere che, contando le migliaia di like, la cosa invece interessa, e anche parecchio, il variegato pubblico del web. Perciò, ancora una citazione e basta: "Non capisco ma mi adeguo".Se quei teppisti che l'altra sera in via Ognissanti hanno divelto i fiori posti sulla lapide dell'anarchico tranese Vincenzo Covelli avessero conosciuto le idee e la storia di quell'uomo, probabilmente di fiori ne avrebbero portati ancora.Un ospedale a Barletta, un ospedale a Bisceglie, un ospedale a Corato, un ospedale ad Andria, un nuovo grande ospedale fra Andria e Canosa, un nuovo grande ospedale fra Molfetta e Bisceglie. Siamo circondati. Ma non ci arrendiamo.Quasi quasi non fa più notizia. Ma i nostri polmoni invece continuano a respirare aria non proprio pura: fumi, roghi, falò, sono ormai cronaca quotidiana, ma evidentemente l'hastag #beccato non funziona più a dovere. Eppure, qualche mese addietro, la caccia al fuoco "abusivo", al fumo "tossico", ispettori o meno, aveva dato grandi risultati. In tutti i sensi. Compreso l'olfatto.La bella notizia anche questa volta l'ha data direttamente alla città con un video sui social: Amedeo Bottaro, che nelle scorse settimane (a metà aprile) aveva contratto il virus, si è "negativizzato" sabato scorso, festa dei lavoratori e giorno del suo 50esimo compleanno. E gli auguri per lui sono doppi. Da parte di tutti (spero).