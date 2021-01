Da Pagano alle scuole contro covid: le prime pagelle del 2021

Natalino Pagano: voto 8

Un bel voto per Natalino, mi sia consentito chiamarlo proprio così, un bel voto per il fondatore del Polo Museale, per l'ideatore e realizzatore dell'eccellente e plurivisitato Museo della macchina per scrivere, per l'organizzatore di memorabili convegni in un bellissimo auditorium, e di affollatissimi calendari di estati tranesi fuori museo davanti alla cattedrale, per colui che ha davvero ridato vita viva a Palazzo Lodispoto, e che pochi giorni fa ha donato alla città uno splendido presepe diventato icona delle festività appena trascorse. L'elenco delle belle cose fatte da Natalino è lungo, e i complimenti vanno anche allo staff del Polo museale.

Giudizio: un voto a Natale quando è passata anche la befana.

Andrea Moselli: voto 8

Siamo tutti custodi è il suo motto. Fossero tutti custodi, diciamo, come lui, magari. Andrea è un fine conoscitore della storia della nostra città, ma è soprattutto un fine divulgatore della stessa: oratore, ecco, che riesce a rapire l'attenzione dei turisti ma anche dei concittadini, appassionato nel racconto di pagine e anfratti, di pietre e leggende. Uno sguardo al passato, proiettato verso il futuro.

Giudizio: tu sei leggenda

Fiori rubati: voto 0

Gli atti vandalici sono tutti deprecabili. Ma alcuni lo sono più degli altri, se possibile: lo sfogo di Felice Casale, papà di Raffaele (chef de Le Lampare morto nell'incidente stradale del 16 agosto 2017 in via Martiri di Palermo), fa male. A lui di certo, ma a tutta la comunità: com'è possibile che qualcuno sia stato capace di vandalizzare l'altarino fatto di fiori e fotografie, che papà Felice aveva lasciato sul luogo dell'incidente? Eppure è accaduto.

Giudizio: senza parole

Scuole vs Covid: voto 2

Posso dirlo? E' un casino. A distanza, in presenza, on line, oggi, domani, il 7, il 15, al 50%, a richiesta, mandare Pec, gruppi watsapp impazziti, presidi e direttori anche, docenti spaesati, genitori nel panico, alunni che sognano interrogazioni. Parliamo di scuola, di un settore fondamentale della società, del presente e soprattutto del futuro.

Giudizio: senza programmazione