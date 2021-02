Dad o non Dad, questo è il dilemma: le pagelle di Lucia de Mari

Rosa Uva: voto 7

Fra ladri di croccantini e code di over 80, grazie a Dad ci sono Rosa Uva e la "speranza" di Zagaria: le Pagelle quaresimali.Ebbene si: come si è visto con le presenze nel nuovo Governo centrale, o nelle vergognose ingiurie contro la Meloni che evidentemente "colpisce" bene con le sue decisioni, nel centro destra le donne ci sono e si fanno sentire. Anche a Trani: ex assessore ai servii sociali, oggi non siede in consiglio comunale (prima dei non eletti nella lista di Forza Italia) ma Rosa Uva è sempre presente con i suoi interventi sui problemi attuali della città e non soltanto, con la sua idea di Buongoverno che porta avanti con il solito impegno.Classificati come nei tornei di tennis dei circoli privati (under 55, over 80), "telefonati" la sera prima per il pomeriggio dopo, nella prima giornata di vaccino dedicata agli anziani gli ultra 80enni tranesi si sono ritrovati accalcati e in coda fuori al Pala Assi come e peggio che per il ritiro della pensione alle poste. E così la grandeur del Vaccine Day è andata a farsi benedire. Salvo "aggiustamenti" previsti per i turni di oggi e domani.Chiudi la scuola, apri la scuola. Apri il computer, chiudi il computer. Il tormentone delle ordinanze di Emiliano e delle sentenze del Tar, delle dichiarazioni di Lopalco e dei vocali sui gruppi dei docenti e dei genitori, non è solo la barzelletta di tutta la nazione ma nella realtà è un problema che coinvolge migliaia e migliaia di persone, operatori scolastici, alunni, famiglie.Sul furto del distributore di preservatovi, qualche settimana fa, ci abbiamo scherzato su. Questa volta invece siamo davvero allibiti, quasi schifati: il tentativo di furto di sacchi di croccantini ai danni della Lega del Cane di Trani ha del vergognoso. E solo grazie all'intervento della Vigilanza Notturna Tranese il colpo non è andato a segno. Ma al di là del danno economico, il solo fatto di sapere che c'è gente che decide di rubare il cibo ai cani deve far pensare. A cosa, non so.Lo studente tranese, alunno dell'Iss "Aldo Moro", canta "Speranza" ( clicca qui per ascoltarlo ). Che non è dedicata al Ministro, ma probabilmente parla di tutti noi. Mogol ne aveva intuito la genialità, Battiti Live gli ha dato il palco e l'applauso barese. Gabriele, nonostante la sua giovane età, è consapevole delle difficoltà di emergere in un panorama musicale frammentato e variegato come quello attuale. E racconta: "In futuro chissà se diventerò autore di brani, ma al momento voglio cantare ciò che scrivo".