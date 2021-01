Don Natale e Mario Kricks, Trani Soccorso e Procida. Bocciate le Poste: le pagelle di Lucia de Mari

E'ancora molto giovane, e andrà di certo molto avanti nella sua missione. Ora è nel centro del continente africano, a Bangui, che è anche nel centro di un focolaio di rivolte armate. Ma don Natale è soprattutto nel centro dei cuori di chi lo conosce, e sa bene che la sua tonaca potrà cambiare colore.E ci sta che capiti una volta tanto, che ci sia un guasto, che manchino i contanti al bancomat, che sia saltata la linea, che sia giorno di pensioni, che il personale sia ridotto, che ci sia uno sciopero, che la app di prenotazione non funzioni. Ma da qualche tempo, e non dunque una volta tanto, andare alla Posta è diventato uno stress. Un problema serio, per le code che si creano all'esterno degli uffici, sia quello centrale che quelli periferici. Gente, anche anziana, che prende il posto fin dalle prime ore del mattino e rimane in fila al freddo e al gelo. Trovare nella cassetta l'avviso di una raccomandata è diventato un incubo (soprattutto se poi è per una "busta verde"). Non va per niente bene così, e i vertici dovrebbero cercare di capire come risolvere al meglio il servizio offerto all'utenza.(E anche Massimo Raccah) …ma non è verooo, vi adoroo! Voto 8 allora, va bene? E allora #fatesuonaremariogrilli quando si potrà, dove si potrà. Speriamo molto presto, magari proprio giù da Raccah. Ma devi mettere i Duran Duran, e i Talking Heads, e Prince, e i Simple Minds, e gli U2, e Madonna, e poi anche i lenti. Intanto ci godiamo i siparietti nelle dirette feisbuk, gli sfottò sempre garbati, l'ironia mai banale. Una vita gaia.– Qualcuno gli ha detto "tu che sei nato ieri". Sarà. Ma da ieri ad oggi Andrea e la sua creatura chiamata "Trani Soccorso", insieme alla sua squadra di operatori, sono diventati grandi grandi grandi. Di professione ma soprattutto di professionalità. L'altra sera hanno salvato un anziano, grazie al Telesoccorso. Ma il "salvataggio" in realtà è quotidiano: un grazie ad Andrea e al suo team. E a Valentina, cuore e motore degli angeli di "Trani Soccorso".Onore al merito. La cultura non è un'isola, e non si fa isolando. Al contrario: includendo.