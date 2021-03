Donato più Grande di Ibra: lode a lui nelle Pagelle di Lucia de Mari

Donato Grande – voto 10 e lode

Squalo "tranese" - voto 500mila

Auser Cultura Trani – Voto 9

Isole ecologiche si o no: voto 5

Grande è Donato a Sanremo, nel "Marzo in cultura", tra le fauci innocue dello squalo e la conferma per le quattro isole ecologiche.Il massimo dei voti per il dott. Grande, l'atleta tranese della nazionale italiana di powerchair football che senza cantare ha offerto la migliore performance del Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston, davanti a milioni di telespettatori, insieme a Zlatan, con leggerezza: scambio di palleggi e di maglie con Ibrahimovic, il campione che Donato, tra l'altro anche tifoso del Milan, sognava da tempo di incontrare. E poi quel suo "Vengo dalla bellissima Trani": pieni voti per tutto. Grande Donà.Che sia del tipo "elefante" o "balena", innocuo mangiatore di plancton, più di ogni altro politico locale potè attrarre la curiosità del nostro popolo del web, con 500.000 visualizzazioni (ad oggi), e 39mila click, della notizia e video pubblicato su TraniViva domenica pomeriggio: forse nemmeno Steven Spielberg con il suo mitico Jaws negli anni '70 arrivò a tanti "spettatori" in così poche ore. E' stato senza dubbio un avvistamento del tutto eccezionale quello avvenuto nel fine settimana nelle acque antistanti la Spiaggia Verde fra Trani e Barletta, filmato ( vedi qui ) da alcuni pescatori tranesi a bordo della loro imbarcazione.Questi "ragazzi" sono proprio bravi. Non stanno mai fermi. E fanno bene: con l'iniziativa "Marzo in cultura" hanno realizzato un calendario davvero molto interessante di appuntamenti, on line naturalmente, seguitissimi: libri, dibattiti, temi di attualità, leggeri e profondi. Da Sanremo a Dante, dalla psicologia ai dialoghi. In tempo di pandemia il loro impegno registra importanti risultati, coinvolgendo con professionalità un pubblico di ogni età.Togli l'isola, metti l'isola. Comunicano: Il Sindaco Bottaro "ha chiesto ad Amiu ed ottenuto di soprassedere all'annunciata soppressione, lasciando attive le 4 isole ecologiche mobili anche dopo il 15 marzo 2021"."Orgogliosi dei risultati raggiunti, lavoriamo con la convinzione di poter tagliare nuovi traguardi collaborando con l'amministrazione comunale e col decisivo supporto della città" dice l'AU di Amiu: continueranno ad essere attive, dunque, le 4 isole ecologiche mobili attualmente presenti e funzionanti, dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13, in via Andria, Piazza Plebiscito, via Annibale Maria di Francia e via Gisotti". Togli l'isola, metti l'isola.