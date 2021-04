Le Nuove Pagelle del giovedì

Il contagio del Sindaco, il Battaglia da elogio, l'allarme criminalità nella Bat, la pacifica rabbia di chi è "fermo": voti e giudizi della settimana.



Bottaro contagiato: voto 10 al sindaco naturalmente, che soprattutto in questo momento rappresenta tutta la popolazione, forte ma vulnerabile, attenta ma violabile dal virus che si insinua e non guarda in faccia a nessuno. Un voto che vale come abbraccio forte al cittadino sofferente, dal primo all'ultimo.

Giudizio: Uno di noi

Niki Battaglia: voto 8 perché è giovane e di certo vuole ancora migliorare. Niki (a parte l'impegno nella gestione che ha dato nuova vita a Palazzo Beltrani), come si legge anche sui social fa parte di coloro i quali "con grandi sacrifici quotidiani cercano di dare con educazione, solidarietà e speranza un sorriso a tutti". O ancora: "È da anni che Niki schiatta per i bisogni di Trani e lui c'è anche nel momento - più di tutti - in cui Trani ha bisogno di lui. Gli riconosceremo prima o poi questa sua esemplare dedizione all' impegno civile?" si domanda un cittadino su Fb. Niki Battaglia è una persona straordinaria. Comunque la pensiate.

Giudizio: Di nome e di fatto

Allarme criminalità Bat: voto 2 Una provincia che "primeggia" in tutte le classifiche "negative": criminalità, economia, sviluppo, disoccupazione. E a sottolineare quei dati sconvolgenti, che vedono la Bat testa a testa con le più "famose" aree calabresi, campane e pugliesi, è il Procuratore Nitti in una nota che arriva come un urlo di disperazione, a tentare di svegliare le coscienze di chi questo territorio amministra. Timide, troppo, le reazioni ufficiali.

Giudizio: Sapevatelo

Manifestazione commercianti: voto 8

Parrucchieri, estetisti, baristi, cantanti, DeeJay, palestre, esercenti vari: fermi da un anno, hanno manifestato la loro rabbia con grande dignità sotto il Palazzo di Città. Non hanno buste paga, ne' cassa integrazione, ne' smart working. O lavorano, o non mangiano.

Giudizio: Solidarietà

Bando comunicazione Amiu: senza voto. Vi aspettavate il nostro giudizio in pagella? Siamo comunicatori anche noi, ma non siamo a "libro" paga di nessuno.

Giudizio: Ci differenziamo