Pagelle di primavera fra luci e ombre, verso un futuro artistico e turistico

Crocieristi a Trani: voto 10

Crociere e street art, varchi in piedi e provvedimenti ritirati, norme salvasuicidi: le Pagelle di primavera.Un voto importante per l'assessore e per i consiglieri che vi hanno lavorato, Francesca Zitoli e Luca Morollo in particolare, risultato in verità "di un percorso che parte da molto lontano, da anni di iniziative, da riunioni e confronto con gli artisti e le associazioni". E finalmente, come sottolinea proprio Morollo, "dopo vari tentativi, proposte e porte sbattute siamo riusciti ad elaborare un provvedimento che per la prima volta nella nostra città si interessa della street art". Avanti dunque con le adesioni!Metti il provvedimento, togli il provvedimento. Le Body Cam per la Polizia Locale dovranno attendere ancora prima di poter essere utilizzate: arrivato in Consiglio Comunale per l'attesa approvazione (si tratta di dispositivi tecnologici molto importanti in tema di sicurezza), il provvedimento non era però corredato dagli appositi atti amministrativi. Distrazione? Dimenticanza? Troppo lavoro per gli assessori?Le leggi esistono, ma bisogna conoscerle. O rivolgersi a chi le conosce. Quelle come la cosiddetta "salvasuicidi" può risolvere situazioni anche drammatiche attraverso una corretta applicazione del Piano del Consumatore. Un caso emblematico si è verificato a Trani, ed il plauso va ai professionisti coinvolti, l'avv. Domenico Preziosa, la commercialista Rosapia Leo, l'avv. Filomena Baldino. E alla famiglia coinvolta, che si è rimboccata le maniche ed è andata avanti.Con il primo week end in zona rossa, a Trani sono tornati i controlli sulle principali vie di ingresso alla città durante l'intero fine settimane nelle ore di maggior traffico. Nelle zone rosse gli spostamenti sono vietati se non ci sono esigenze comprovate, che vanno giustificate in ogni caso con l'autocertificazione.Ma qualcosa del genere non poteva essere pensata anche nei fine settimana precedenti, quando migliaia di automobili sono "calate" in città, e con esse migliaia e migliaia di persone, a creare 'vuoi o non vuoi' assembramenti che hanno evidentemente contribuito a farci finire in zona rossa?Come idea, naturalmente, è strepitosa. Il turismo crocieristico è un obiettivo da raggiungere, anche se ci sarà bisogno di numerosi passi avanti: se il sindaco Bottaro e il vicepresidente dell'Apulia Trani, Carlo Uva, hanno già incontrato Leonardo Massa di Msc Crociere, vuol dire che non si tratta solo di un antico sogno.Massa si è detto disponibile a "sbarcare" sul territorio tranese. Ora bisogna concentrarsi sulle modalità. Msc Crociere ha deciso di mettere Trani al centro della sua campagna di rilancio, anche con degli investimenti importanti sul territorio (è sponsor della squadra di calcio femminile), e questo è già un ottimo inizio."In un momento così difficile – ha detto, invece, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro - ci piace guardare oltre e pensare al futuro con grandi progetti". Trani come meta dei crocieristi provenienti da tutto il mondo. Una grossa chance da non perdere assolutamente.