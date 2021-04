Pagelle pasqualine fra Lodi e senza voto, fra Padri e figlie, fra sorrisi di gioia e bronci da verificare

Padre Sabino e il Vip preferito: voto 10. E Lode

Maggioranza primaverile: voto 6

Prof. Gianni De Iuliis: senza voto

Militari che donano gioia: voto 10

Fiocco Rosa in casa TraniViva: standing ovation.

E' la settimana santa anche nei voti. In maggioranza altissimi. Con Lode.E' tempo di perdoni. E di lode. Con le processioni ferme ai box, il covid che detta legge, i bar e ristoranti chiusi, i parrucchieri con un diavolo per capello, lo spettacolo dei teatri persi, le code alla Caritas, i giovani che scalpitano, i reparti che scoppiano, i vaccini che non arrivano, le scuole che si daddicano, le curve che non scendono, i soldi che non bastano. Lode al Signore. Inutile replicare.Quella invernale bulgara diventa in primavera appena sufficiente. Che ci sia bisogno di una verifica? Che ci siano degli scontenti non più silenti? Le nomine all'Amet, le vicende dell'Amiu, fra parcheggi e percolati, parchi poco parchi, richieste di atti: insomma, il centro sinistra tranese mostra segni di insofferenza. Lasciamo che la Pasqua, al netto delle varianti, trascorra serena per tutti. Poi si vedrà.Un tempo, pensate un po' (erano gli anni 1995-96 e 97), è stato anche segretario cittadino del Pds (Partito democratico di sinistra) che era all'opposizione della giunta di centro destra. Altri tempi. Altre epoche. Altre storie. Ora il professor De Iuliis è docente di Filosofia al Liceo Scientifico "Vecchi" di Trani, è Philosophical Counseling, ha pubblicato anche un delizioso volumetto sulla "Fenomenologia della Canzonetta", e soprattutto (per questo lo abbiamo messo in pagella) ha espresso un sorprendente pensiero intorno al mondo della scuola. Che racchiudiamo in questa sua frase: "Studiare significa amare. Un numero, un giudizio, un voto, un credito umiliano un'attività così edificante".Giocattoli e uova di cioccolato per i bambini del C.A.R.A. di Bari: a portali sono stati i militari del IX Reggimento Fanteria dell'Esercito (impegnati nell'operazione Strade Sicure come raggruppamento Puglia-Basilicata, comandato dal Colonnello Luca Carbonetti) di stanza a Trani, che giunti in divisa hanno donato una giornata di grande gioia ai 37 piccoli ospiti del Centro di accoglienza per richiedenti asilo. "Le divise, oggi, rappresentano ponti e non confini, si macchiano di giochi e non di fango, non vi è difesa da dover tenere dinanzi all'irrefrenabile allegria dei piccoli richiedenti" ha sottolineato il direttore della struttura, Michele Di Lorenzo, aggiungendo: "Per un giorno è stata restituita l'infanzia a questi bambini".Per la nostra redazione è stata la notizia più bella della settimana, e non soltanto. L'arrivo della secondogenita Martina a colorare le giornate del collega Antonio Quinto e soprattutto della bellissima moglie/mamma Kikka, e del dolcissimo fratellino Nicola, profuma di rosa questa pagella pasquale.