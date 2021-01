Pagelle ventose a gennaio: code di freddo e vandali alla riscossa. Cito Galliano, ed è meglio Trani a Geo&Geo

E' stato un fine settimana di fuoco quello che ci siamo lasciati alle spalle: nel senso che, Dpcm o non Dpcm, in città si sono registrati gli ormai "soliti" assembramenti, gli ormai "soliti" atti di vandalismo, ma anche quelli che stanno diventando ormai "soliti" di episodi di inciviltà quotidiana nelle stradine del centro storico. Alcol, urine e non solo, schiamazzi. E i residenti non possono far altro che protestare e denunciare, con tanto di video, sui social. Con l'auspicio di maggiori controlli.Non ci stancheremmo mai di guardarla, e godiamo quando la guardano anche milioni di altre persone: quando c'è Trani in televisione, naturalmente come protagonista di servizi storici e culturali, è una soddisfazione intima. Qualche giorno fa l'ennesimo documentario su storia, tradizioni, economia ed enogastronomia, a firma di Pietro Cannizzaro (che è uno che di luoghi da narrare nel mondo ne ha visti di belli), andato in onda nel seguitissimo programma Geo&Geo.A proposito di cortometraggi e documentari: fa specie che sia stata proprio una professionista di Trani, la regista-film maker-docente universitaria Samantha Cito, ad aver firmato il bellissimo cortometraggio della presentazione vincente per Procida Capitale della Cultura 2022. E pensare che Trani era una delle candidate a quel titolo. Certe volte, vedi la combinazione.Nelle ultime pagelle avevamo puntato il dito contro le lunghe code fuori dagli uffici postali, sottolineando i disagi dell'utenza in fila in piedi per troppo tempo. Ora, non per dire, ma non è solo alla Posta che accade. Facendo un giro mattutino fra Asl, Amet ed altri uffici pubblici, si notano senz'altro lunghe file di persone in attesa. Nei giorni scorsi, sferzati dal vento ghiacciato, attendevano affranti il proprio turno nel girone infernale del Cup fuori al "San Nicola pellegrino", o sul marciapiede del lungomare Chiarelli dove il maestrale non concedeva scampo. Ma è possibile che non si trovi una maniera per scongiurare queste attese, per lenire i disagi dell'utenza, per offrire un servizio migliore a chi in ogni caso è lì per pagare o per prenotare una visita medica e non certo per giocare ai numeri al lotto?Vuoi mettere la soddisfazione di dare un voto ad un preside? E meno male che non ho figli in età scolare, sembrerebbe fatto apposta. E' un voto che voglio dare a Marco, però, non come dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado "Gen. E. Baldassarre" di Trani. Così.