Pieni voti all’assessore Nenna: ma è una ex, e si chiama Rosanna

Una forza della natura. In tutti i sensi. Combatte per il suo quartiere, quel Pozzopiano che si espande sempre più, si impegna per far sì che ne venga migliorata la vivibilità. E non si ferma dinanzi a nessun ostacolo, politico, burocratico, amministrativo. Protesta, non senza ragione, fino ad ottenere il risultato positivo.Assessore comunale al Verde dal '90 al '94, dunque ben conosce anche i tempi e i modi di alcune questioni: qualche mese fa, da Presidente del Comitato di quartiere Pozzopiano, insieme naturalmente a tutti i componenti del gruppo, è riuscita ad insistere per far sì che la famosa "strettoia" divenisse dopo 40 anni una strada a doppio senso. Ora l'obiettivo è puntato su quello che chiamano "Parco sotto la torre". O piuttosto "giardino condominiale?", si domanda la bionda Rosanna con il Comitato. Chiedendo più servizi, più verde, più sicurezza per il quartiere.Un voto a chi, nella Regione Puglia, ha il compito di mettere insieme i dati necessari per aggiornare i diversi indicatori, utili a stabilire le curve della pandemia in relazione ai posti letto, alle terapie intensive e quant'altro. Abbiamo tanto "sfottuto" i lumbard per Fontana e Gallera e i loro dati sbagliati. E noi? Stessa figuraccia. Ma fosse solo quello: i giorni "arancioni" hanno ancora colpito, questa volta ingiustamente, diverse categorie di lavoratori, creando confusione e danni economici.Servizio sperimentale sospeso. Spesa aggiuntiva da programmare. Ma i controlli continuano sempre. Allora a cosa servivano.Dopo le simpatiche pruderie anni 70 di Lino Banfi e le liceali, dopo le rivisitazioni dei fine settimana in salsa napoletana della Wertmuller, insomma dopo gli innumerevoli set di pellicole cinematografiche girate nella nostra città, ecco che questa volta ci scappa anche un riconoscimento internazionale: "La vita davanti a sé", con Sofia Loren, che vede alcune scene girate nello splendido Palazzo Petta e nel quartiere ebraico di Trani, è candidato come miglior film straniero ai Golden Globe, il premio statunitense considerato un po' come l'"anticamera" degli Oscar, riconoscimento statunitense assegnato annualmente ai migliori film e ai programmi televisivi della stagione.