Politica tranese a testa bassa, fra sprechi d’acqua, vaccini senza code e danze di solidarietà

Un voto alla politica cittadina, che è "altro" dall'amministrazione. E questa volta parliamo di maggioranza ed opposizione. Nessuno si senta escluso. Non ci fanno per nulla sorridere i nomignoli e i neologismi, ne' ci appassionano e ci inteneriscono gli amarcord. E il Covid non è una giustificazione. Non è questa la sede di analisi socio politiche, ma suvvia, un po' di dignità.

Giudizio: come si sta bene a Trani

Spreco d'acqua in scuola chiuse - voto 2

Bollette pesanti per il consumo di acqua in una scuola chiusa da due anni. O in altre che da marzo 2020 lavorano a mezzo (o molto meno) servizio. Spreco non solo di danaro pubblico, ma anche di un bene assolutamente primario, sempre più. Un danno economico e ambientale. E ad accorgersene è un ex consigliere comunale. Vedi sopra.

Giudizio: meglio mangiare o bere?

Operazione Vaccino - voto 9

E' un ottimo voto quello che diamo all'organizzazione per la campagna vaccinale che si sta conducendo a Trani. Un voto che viene dato a tutti coloro i quali ne sono coinvolti, dal primo medico all'ultimo volontario. Che sia Asl, che sia Comune, che sia Regione. Senza entrare nel merito dei vaccini, delle distribuzioni, delle controindicazioni e delle indicazioni. Fatto sta che l'hub del Palazzetto di via Falcone, diventato per tutti il "Palasalute", sta funzionando molto meglio di tutti gli altri, non solo della nostra piccola provincia. Quando si vuole si può.

Giudizio: Bravi

Appello scuole di danza - voto 8

In punta di piedi, a ritmo di gambe e braccia, hanno diffuso on line il desiderio – ma soprattutto il bisogno, anche spirituale - sempre più pressante di poter tornare alla loro attività. Non sono gli unici, sia chiaro. Le categorie colpite dalle conseguenze della pandemia sono innumerevoli. Ma anche la danza è vita.

Giudizio: Shell we dance?

Associazionismo e solidarietà voto 8

Hanno donato tablet agli studenti che ne erano sforniti, hanno donato ore di formazione agli alunni delle scuole tranesi su importanti argomenti. Sono associazioni internazionali il Rotary club e l'Unesco, ma anche sul nostro territorio sono ben presenti. Ed intervengono sulle emergenze, nelle loro possibilità, quando ce n'è bisogno. Con grande spirito di altruismo.

Giudizio: donate