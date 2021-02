Scuole fredde e voti caldi: l’inverno della politica tranese, con lode per Maiù e osanna a Soldano

Riscaldamento strutture pubbliche comunali: voto 2

Bartolo Maiullari: 110 e lode

Alfonso Soldano: voto 10

Politica tranese: voto 4

A Trani ci sono scuole chiuse. Non per Covid. Ma per freddo. Come se l'inverno arrivasse senza avvisare, al pari del virus: non si era preparati ad affrontare una cosa del genere.Competizioni sportive perse non a tavolino ma…al portafoglio: multe alle società tranesi per mancanza di acqua calda nelle docce degli spogliatoi delle strutture comunali, con tanto di vergogna finale.Nel 2021, con finanziamenti e progetti per impianti di riscaldamento con tecnologie modernissime (ce n'è uno del 2017 per una scuola, per un milione e 700 mila euro), a Trani in inverno (accade ogni anno, testimonia l'archivio) è come se fosse la prima volta dai tempi della rivoluzione industriale. Se non ci riuscite, proviamo con il carbon coke?Qualche giorno fa ha festeggiato per il 100 gol di Insigne, e la vittoria dei biancocelesti. Ma questa volta l'amico Bartolo lo festeggiamo soprattutto per la sua laurea con lode in Economia, con tesi su "L'importanza delle aggregazioni nel trasporto pubblico locale". Maiullari ha Napoli ed i napoletani nel cuore, Qualcuno lo chiama "il sindaco ombra", ma no, fra i due c'è solo sincera e antica amicizia. Una vita in politica, fin da giovanissimo nel centro sinistra: Italia dei Valori, Udc, consigli di amministrazione e consigliere comunale per ben 4 consiliature. Poi, qualche anno fa, la decisione di non ricandidarsi più. Ha ripreso i libri in mano, in realtà mai abbandonati, e si è tolto anche questa altra soddisfazione. Bravo MaiùUn altro fuoriclasse, un curriculum e un palmares di da paura. Allievo del Maestro Ciccolini, figlio dell'indimenticato dottor Enzo, e di Cinzia Falco che del pianoforte non è solo Maestra al Conservatorio ma è parte dei tasti, delle corde, dell'ebano e dell'avorio. Alfonso è stato insignito del "Best Critic's Choice 2020" attraverso la rivista "American Record Guide, la più antica degli USA. per la sua incisione della sonata n.1 di Sergej Rachmaninov, quella della quale lo stesso Rach aveva detto "Nessuno si azzarderà a eseguire tale lavoro perché troppo difficile, lungo e discontinuo sul piano musicale" e che ha trovato invece in Soldano a questo punto il massimo esecutore mondiale". Alfonso si è azzardato.Che cos'è la destra, cos'è la sinistra, cantava Gaber. E a Trani ancora se la cantano e se la suonano. Fanno finta di "scandalizzarsi". Hanno memoria corta di salti di quaglie da manuale. Cencelli. Se la scrivono e se la leggono. Con i post, ed i post post. Non mi piace.