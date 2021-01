Ulivi abbattuti e passaggio a livello, Luigi Pignataro e Onofrio Lomazzo: le Pagelle di Lucia de Mari

– Un signore sotto tutti i punti di vista il vedovo tranese protagonista di una "busta" da consegnare a "C'è posta per te" con Maria de Filippi: sabato scorso, nel programma più seguito di quella serata, Luigi ha sbancato l'audience con la ricerca di Maria Lamanna, una sua fidanzata di gioventù, persa di vista dopo quatto anni di fidanzamento finiti con un addio. Il signor Luigi ha tenuto benissimo la scena, ha guardato un po' deluso le diverse "Maria Lamanna" che si sono presentate, fino a quando i suoi occhi (e non soltanto) hanno sorriso alla vista della vera "sua" Maria. Per lei fiori, sorrisi e ricordi. E bei momenti.– La faccenda dei 240 ulivi eliminati da privati su un'area privata di via Barletta per far posto ad un piazzale privato, sia chiaro tutto avvenuto secondo legge e tutto regolarmente autorizzato da Regione e Comune, misura l'attuale grado di interesse di taluni verso i temi ambientali. E fa il paio, al contrario, con un (dico 1) vecchio pino di Barletta, contro l'abbattimento del quale si sono mosse istituzioni, associazioni, social, comitive e single. Cantava Fiorella Mannoia: "Come si cambiaaaa.."– Una delle ultime barriere ferroviarie (leggasi passaggio a livello) ancora esistenti sulla rete nazionale, che con l'espandersi urbanistico fa oggi da confine fra centro e quartiere Stadio, dividendo a sbarre chiuse la città come il muro di Tijuana, è ancora lì. L'altro giorno un'ora e mezza di chiusura (per un guasto). Nessuna amministrazione riesce a smuoverla. Ci vorrebbero Mago Merlino e Artù.– Nelle ultime pagelle avevamo condannato il doloroso atto vandalico ai danni dell'altarino che ricordava il defunto Raffaele Casale, e del rinnovato dolore dei genitori del giovane chef motociclista deceduto per un incidente. Qualche giorno dopo, il giovane tranese Onofrio Lomazzo, un apprendista collaboratore di cucina della brigata di cucina di Raffaele Casale, ha ripristinato su via Martiri di Palermo di sua iniziativa un omaggio alla memoria di quella vita stroncata in maniera drammatica, con fiori e fotografia di Raffaele sorridente.- Il classico voto per la brava studentessa, che fa bene i compiti. Un voto valido anche per l'ultima iniziativa, quella di promuovere la costituzione di una Asi, area di sviluppo industriale nel nostro territorio. La proposta, però, è "firmata" in coppia: Debora noi ci aspettiamo qualcosa di forte per la nostra città, ma soprattutto qualcosa di tuo.