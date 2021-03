Voti e giudizi della settimana nella consueta rubrica di Lucia de Mari

Centro sinistra tranese: voto 4

Via Martiri di Palermo: voto 0

Riti della Settimana Santa: comunque voto 10

Pagelle vaccinate: l'assenza del centro sinistra tranese, l'AstraZeneca che non va, le curve di una strada martorizzata. Tutti con i lumini sui davanzali.Sono passati sei mesi dalla ri-elezione del sindaco e del consiglio comunale, e un po' meno dalla composizione della nuova giunta: e vabbè che siamo in zona rossa, ma l' "assenza" palpabile del centro sinistra tranese (alla riunione dei capigruppo erano solo in 2, sugli 8 gruppi di maggioranza) non ha giustificazioni pandemiche. O no. Forse una pandemia di maldipancia? L'attesa dei nuovi Cda , Au & company? O i passaggi non voluti ed effettuati? Bottaro fa quel che può, accusato anche di essere un "uomo solo" al comando. Solo, nel senso numerico o di solitudine? Maggioranza bulgara, attacco francese, ritirata spagnola.I martiri che quella strada evoca non sono solo quelli di Palermo. Bisognerebbe cambiare l'intitolazione in "Via Martiri di via Martiri di Palermo": una strada di ampie curve, larga tanto da invitare alla velocità, ma subdola, percorsa da parecchio traffico anche di mezzi pesanti. E con due piste ciclabili che corrono su entrambi i lati della carreggiata, inservibili allo stato attuale, pericolose, con le radici degli alberi che hanno creato pericolosi dossi. E poi, già all'imbrunire, illuminazione scarsissima. Ce n'è per tutti, insomma. L'altro giorno anche un'autocisterna si è ribaltata. Urgono interventi, senza attendere oltre.Il blocco di un solo lotto prima, il sequestro e la sospensione totale poi: la vicenda del vaccino AstraZeneca si sta rivelando un boomerang sul quale il virus viaggia velocissimo. Nel corpo e nella mente della gente, che ormai brancola nel buio e non vede ne' luci ne' tunnel, anzi. E di certo l'organizzazione e l'informazione fanno a pugni per contendersi il primato del diffondersi della nebbia, nel mondo di mezzo in cui tutti noi ormai sopravviviamo."Nella notte fra il Giovedì e il Venerdì Santo mettiamo un lumino sui nostri davanzali": le restrizioni causate dalle norme anti-Covid non "restringono" però la fede, pur dovendo fare a meno delle tradizioni della pietà popolare. E se purtroppo anche quest'anno non si assisterà alla tradizionale processione che si svolge nelle prime ore del Venerdì Santo, tuttavia l'Arciconfraternita dell'Addolorata, che da secoli ne custodisce la tradizione, ha deciso per quest'anno di sostituirla con la Veglia di preghiera notturna delle ore 3.00. Ma la cosa più bella è l'invito a procurarsi dei lumini (disponibili presso la chiesa di Santa Teresa), da poter riporre sui propri davanzali nella notte del venerdì Santo. Altra lodevole iniziativa si registra per quanto riguarda la chiesetta del Miracolo Eucaristico di Trani, che eccezionalmente aprirà le porte ai visitatori proprio in occasione della Settimana Santa.