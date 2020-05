Ma perchè Amiu non punta su impianto di compostaggio e ricicleria top?

Ci sono un paio di dubbi che mi sono rimasti sulle future scelte di Amiu e mi piacerebbe condividerli coi lettori e girarli ai vertici dello stesso ente, che ultimamente appare, come dicemmo la settimana scorsa, molto attento alle sfumature della comunicazione.Incoraggiato, dunque, mi chiedo: perche' Amiu punta su un impianto di percolato ( proveniente, quest'ultimo, anche da altri impianti -dice il sindaco-) e non sul potenziamento della ricicleria? In tal modo, parlo da profano, potrebbe produrre umido di qualità, privo di impurità. Dotarsi poi di una ricicleria al massimo delle sue funzioni, e di un impianto di compostaggio, che porti l'umido a trasformarsi in compost non sarebbe una scelta piu' vantaggiosa? La scelta mi sembrerebbe ottimale perché il compost può essere riutilizzato come concime per le aree verdi comunali. Perche' invece si e' scelto di lasciare campo libero ad un privato, per giunta ancora non meglio conosciuto dalla nostra realta' e, sia detto con un pizzico d'ironia, a meta' tra un ufo ed un fantasma, per realizzare l'impianto di compostaggio quando invece Amiu avrebbe potuto realizzarlo in proprio? Sono interrogativi che mi pongo da semplice cittadino e da giornalista.