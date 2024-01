Amiu agli automobilisti: «Più comprensione nei confronti dei lavoratori»

AMIU S.p.A., in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Trani e le organizzazioni sindacali, invita la cittadinanza alla piena collaborazione ed alla necessaria comprensione nei confronti dei lavoratori che ogni giorno svolgono il loro operato lungo le vie della città. L'appello si rende necessario dopo il verificarsi di episodi in cui è emersa l'insofferenza di alcuni automobilisti nei confronti di lavoratori AMIU S.p.A. a seguito di brevissime attese determinate dalla esecuzione delle attività aziendali."Da Amministratore Unico di AMIU S.p.A. - spiega l'Ingegnere Ambrogio Giordano - ho subito modificato l'organizzazione del lavoro per evitare e minimizzare sovrapposizioni con il traffico veicolare e, di conseguenza, per velocizzare l'esecuzione delle attività soprattutto nelle zone a più alta densità come quelle in cui sono presenti numerosi istituti scolastici. Bisogna considerare e tenere presente che si tratta di operatori chiamati a garantire il proprio dovere anche a fronte di condizioni climatiche avverse o con turni di lavoro che talvolta presuppongono un prolungamento orario indispensabile per terminare le attività. Chiedo a tutti i cittadini di essere tolleranti e comprensivi nei confronti dei lavoratori di AMIU S.p.A. che per ragioni di servizio dovessero causare soste momentanee. Voglio sottolineare che si tratta di un servizio pubblico indispensabile per mantenere il decoro della città".