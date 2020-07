In questa timida e insolita, in quanto estiva, campagna elettorale tranese, mi è tornato in mente il presidente della Longobarda, squadra di calcio allenata da Oronzo Cana', alias Lino Banfi, nel film "L'allenatore nel pallone". Come ricorderete Lino Banfi faceva di tutto, riuscendoci poi, per salvare la scalcagnata squadra salita miracolosamente in serie A. Nel frattempo il presidente, dal canto suo, faceva di tutto perché la squadra retrocedesse, quindi perdesse apposta l'ultima decisiva gara. Il presidente ad un certo punto del film convocava Lino Oronzo, per dirgli che, non potendo sostenere le spese in serie A, la squadra avrebbe dovuto perdere apposta, chiudendo l'intervento col famoso motto fascista "vincere e vinceremo" però rovesciato "perdere e perderemo".Ora osservando la campagna elettorale, sembra che qualcuno stia facendo di tutto per perdere. L'assembramento di candidati alla Regione, ben 5 al momento, fa pensare proprio a questo. Per alcune scenette social di candidati al consiglio comunale, mi riservo di affrontarli in una puntata ad hoc. Anche in questo caso però, l'alto numero di pretendenti "al titolo" è sinonimo di molti sconfitti. C'è poi un problema di fondo: questa città vuole davvero "vincere"?Se nemmeno da queste elezioni sorgerà una classe politica all'altezza, nel frattempo avremo già in serbo una nuova sconfitta. Cana'! Perdere e perderemo!