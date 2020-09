Candidati sindaci a confronto oggi su Traniviva

Si svolgerà oggi, domenica 13 settembre alle 19.00, nello straordinario scenario del tramonto al Vecchio e il Mare a Trani il confronto tra i candidati sindaci della città di Trani, un vero e proprio evento, organizzato dalla Redazione di TraniViva, un appuntamento unico nel suo genere in questa campagna elettorale ormai in dirittura d'arrivo.Al momento hanno confermato la loro presenza solamente Amedeo Bottaro e Filiberto Palumbo: come già annunciato nelle scorse ore, Vito Branà e Tommaso Laurora hanno annunciato che non parteciperanno ma resta aperto il nostro invito per la loro presenza. Per entrambi, saranno comunque riservati due posti a sedere.Il confronto sarà aperto al pubblico, secondo le disposizioni delle normative anti-covid, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ma sarà possibile seguirlo anche attraverso la diretta sul sito e sulla pagina Facebook di TraniViva. Il pubblico potrà intervenire nel corso del confronto porgendo domande e curiosità ai candidati sindaco a confronto.