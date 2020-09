A Trani l'ex Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli

In città con Ruggiero Quarto per sostenere la candidatura di Vito Branà sindaco

Il Movimento Cinque Stelle Trani comunica che i senatori Danilo Toninelli e Ruggiero Quarto saranno presente al gazebo in Piazza Plebiscito (d'avanti alla villa comunale) a Trani alle ore 10.00 in data 13 settembre 2020 per sostenere il candidato sindaco Vito Branà e la lista del Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni amministrative, comunicare le azioni e le attività rispettivamente in commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea) e commissione permanente (Territorio, Ambiente e beni Ambientali) per parlare con i cittadini e per la campagna referendaria del SI sul taglio dei parlamentari.