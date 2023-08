Medicina basata sulle evidenze contro fake news

Opinione degli esperti

Alla base della piramide ci sono le opinioni degli esperti, poiché per quanto possano pervenire da esperti e persone con un certo grado di affidabilità, possono comunque esser influenzate da pensieri personali.



Singolo caso e serie di casi

Dato che sono i numeri a fornire indicazioni più precise, gli studi che prendono in considerazioni singoli casi o piccoli gruppi di persone si ritrovano al secondo e terzo gradino della piramide, poiché possono fornire indicazioni e fungere da spunto per ulteriori ricerche ma, non posseggono una forte attendibilità.

Studi caso-controllo

Salendo ancora troviamo gli studi caso-controllo, cioè studi osservazionali in cui un gruppo di soggetti che soffre di una certa patologia viene confrontato con un altro gruppo di soggetti simili ma sani provando a fornire una ipotesi riguardo il legame malattia-fattore scatenante.

Studi di coorte

Sempre per la logica che sono i numeri a contare, gli studi di coorte occupano il terzultimo gradino della piramide. Gli studi di coorte seguono grandi gruppi di persone per lunghi periodi, raccogliendo una grande quantità di informazioni relative a variabili come il consumo di certi alimenti, lo stile di vita e così via. Dopo un determinato lasso di tempo alcune caratteristiche delle coorti sono comparate a gruppi di controllo per verificare specifiche ipotesi.

Studi randomizzati

In penultima posizione ci sono gli studi randomizzati in cui i soggetti da studiare vengono divisi casualmente in gruppi, uno dei quali viene sottoposto ad un determinato intervento mentre l'altro è utilizzato come gruppo di controllo. In questa tipologia di studi molto spesso né i ricercatori né i gruppi sono a conoscenza di quale sia il gruppo placebo ed il gruppo da studiare.

Metanalisi e Review

Al vertice ci sono le Metanalisi, strumenti matematici-statici di riassunto di dati, e le Review, che combinano moltissimi lavori in un unico studio. Review e Metanalisi sono le evidenze più importanti che possiamo trovare nella letteratura scientifica, quelle che vengono utilizzate per stilare linee guida di organismi governativi e associazioni professionali. Da ciò capiamo come sia facile inciampare in una fake news o in una notizia che viene mal interpretata, perciò è sempre opportuno controllare le fonti.

Quante volte vi sarà capitato di sentir parlare di nuove scoperte scientifiche dell'università x, di luminari che esprimono il loro pensiero con schiere di seguaci a supporto, ma questo non rende autorevole e dogmatica una nozione scientifica. L'Evidence Based Medicine (EBM) o medicina basata sulle evidenze è un concetto basato su un principio molto semplice, ovvero le prove scientifiche che attestano quella nozione o quel riferimento. Per questo motivo è stata elaborata la Piramide delle Evidenze, un diagramma che ordina i differenti tipi di studi per gradi di affidabilità, ridotti margini di errore e minima vulnerabilità a un bias cognitivo, dove le informazioni più attendibili occupano i vertici della piramide.