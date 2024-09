La Farmacia Turenum aderisce al programma regionale di “Supporto allo screening del diabete”

Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da iperglicemia, ovvero un eccessivo livello di zuccheri (glucosio) nel sangue. Viene considerata una malattia subdola in quanto nella maggior parte dei casi l'iperglicemia non dà alcun sintomo né segno per cui i pazienti che ne sono affetti possono rendersene conto quando la malattia è oramai presente da anni.Valori di glicemia superiori alla norma sostenuti per lunghi periodi di tempo possono causare gravi danni cardio- e cerebrovascolari come ictus e infarto del miocardio, ai vasi sanguigni, ai reni, alle fibre nervose e persino alla vista.Pertanto, la diagnosi precoce del diabete è fondamentale per prevenire i gravi effetti a lungo termine del diabete.A partire dal 30/09/2024Questa iniziativa ha l'obiettivo di individuare i residenti sul territorio pugliese che sono affetti da questa patologia ma che tuttavia non ne sono ancora consapevoli, così come anche coloro i quali sono ad alto rischio di svilupparla.ad esclusione di coloro con una precedente diagnosi di diabete o che si trovino in stato di gravidanza.Ad ogni utente che accetta di sottoporsi allo screening il farmacista somministrerà un questionario per misurare l'indice di rischio per lo sviluppo del diabete. In base al punteggio totalizzato dal paziente dopo l'intervista il farmacista propone all'assistito di effettuare un test capillare di rilevazione della glicemia. Il test è indolore e si basa sul prelievo di una singola goccia di sangue che viene fatta fuoriuscire da un polpastrello delle dita delle mani attraverso una puntura superficiale effettuata con un apposito aghetto. Il risultato del test è affidabile e viene ottenuto nel giro di pochi secondi da prelievo.Nel caso in cui i risultati del test risultino alterati, il farmacista inviterà il paziente a consultare il proprio medico curante perulteriori esami di controllo della glicemia per confermare o menoCosa aspetti? Per qualsiasi informazione e per prenotare il tuo screening puoi venirci a trovare in in farmacia, via G. Di Vittorio 42/44 oppure contattare direttamente lo staff dellaattraverso il servizio