Mens sana in corpore sano: l'importanza del parlare di salute mentale

Si è svolta ieri nella sede RispettiAMO a Trani, in via delle Crociate, l'incontro "Atteggiamenti, motivazione, organizzazione", organizzato dalla candidata sindaco Angela Mercorio con la partecipazione del sociologo Guido Croci.Negli ultimi anni si parla sempre di più di salute mentale, soprattutto dopo l'esperienza pandemica, che ha lasciato profonde ferite psicologiche. Il tema è di grande attualità, per questo motivo sono sempre di più le occasioni create per parlare di salute mentale e di come questa si ripercuota su quella fisica."Lavorando da anni come insegnante, ed essendo a contatto quotidiano con le persone anche con l'attività di famiglia, da tempo mi sono resa conto di quanto sia necessario essere preparati per interagire in modo adeguato con persone che presentano problemi di salute mentale e di quanto sia difficile - per tutti noi, così provati da una quotidianità sempre più stressante e impattante, garantire e tutelare il benessere di ogni individuo".