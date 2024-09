6^edizione Jumping In The Square, Giusto: “Vedere Gabriele volare è un’emozione unica”

, evento che ha visto gareggiare atleti da tutta Italia, ma anche del nostro territorio, tra cui Gabriele Belardi, neo-campione italiano u16, avendo migliorato il suo stesso record di 4.72 m, alzando l'asticella di un cm e chiudendo la gara a 4.73 m.Non solo Belardi,, giovanissimo atleta tranese che ha superato il suo storico personale addirittura di 18 cm, mettendo in mostra tutte le sue qualità e chiudendo al 5^posto., come previsto,, atleta dell'Aeronautica Militare il cui record è 5.30 metri, record che ha provato a superare, ma senza riuscirci.. Dal lato delle donne invece, la gara è stata portata a casa da, dell'Alteratletica Locorotondo,L'organizzatore dell'evento, Lorenzo Giusto, non potrà che ritenersi soddisfatto dell'evento organizzato, soprattutto alla luce dell'ultimo record del suo ragazzo, Gabriele Belardi: "- commenta Giusto - dal 2010 ad oggi significa una cosa, continuare a crederci, mostrando tutti i nostri sacrifici., avendo vinto i Campionati Italiani davanti a 30 ragazzi, anche con attrezzature diverse e più moderne dalle nostre."A brevissimo partiranno i lavori per la nuovissima e modernissima pista di atletica di Trani, e sicuramente questo sarà un ulteriore banco di prova per l'atletica tranese: ", sembra che si intraveda l'orizzonte, io ci credo, speriamo presto di vederla. Sono sicuro che molti ragazzi si avvicineranno a questo sport."