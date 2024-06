Il tranese Antonio Pignataro è campione italiano assoluto di wushu tradizionale

È il vincitore nella categoria 18-40. Eccellenti risultati per tutto il team

Sono settimane di immensa soddisfazione per il maestro Antonio Pignataro e il suo straordinario team, che da Trani ha conquistato titoli di eccellenza prima a Perugia poi a Pordenone. Dopo aver conquistato tre medaglie d'oro nella categoria (Senior 18-40 anni, proprio poco prima di compiere 40 anni! ) ai world kungfu Championship CKA a Perugia il 17-18-19 Maggio, da Pordenone è tornato vittorioso dal titolo italiano assoluto di wushu tradizionale.A Perugia gli atleti della sua scuola atleti hanno conquistato 15 ori, 10 argenti e 3 bronzi, un risultato straordinario tra 800 partecipanti da tutto il mondo che è a posto la squadra all'ottavo posto nel medagliere su 52 squadre presenti.Un risultato costituisce davvero una grande orgoglio per Trani ma sempre più un punto di riferimento importante per giovani e le famiglie, poichè sono sempre più i giovani che praticano con il maestro Antonio Pignataro questi sport, una disciplina fatta di coordinamento di mente, corpo, anima, oltretutto con eccellenti risultati.