Apulia, c’è l’ufficialità: la società disputerà il campionato di Eccellenza Pugliese

Mancava soltanto l'ufficialità, è arrivata:, lo comunica la società tramite un comunicato che va oltre ogni irragionevole dubbio. Ricordiamo che la scorsa stagione le ragazze tranesi sono retrocesse sul campo, ma c'era una speranza chiamata ripescaggio, non andata però a buon fine.visto il blasone e la storia del titolo, ma non solo. Basti pensare che negli ultimi anni il club era nell'élite del calcio femminile d'Italia, ma adesso dovrà ripartire dal basso, con la speranza di risalire al più presto., ma ovviamente per realizzare ciò bisognerà farlo con calma, ripartendo sicuramente con rinnovato entusiasmo e voglia di lottare e difendere la storica maglia dell'Apulia.La società biancazzurra intanto sta lavorando affinché possa allestire una squadra all'altezza del nome dell'Apulia, e che possa far tornare nel minor tempo possibile in categoria migliori.