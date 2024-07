Apulia Trani: Un Esempio di Eccellenza nel Settore Giovanile

Per il quarto anno consecutivo, l'Apulia Trani ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di club di 3° livello, il massimo per i Settori Giovanili. Questo traguardo è il risultato del lavoro instancabile dei tecnici qualificati e della partecipazione a tutti i campionati FIGC nelle diverse categorie e ad altre manifestazioni organizzate dalla federazione.Il successo dell'Apulia Trani non si limita al terreno di gioco. Il club è attivamente impegnato in progetti sociali nelle scuole ed in particolare nel progetto "Tutela Minori", pensato per la creazione di un ambiente sereno all'interno dell'associazione, dimostrando dunque un forte impegno verso la comunità e la formazione dei giovani.La società ha inoltre investito in figure sanitarie e professionali per garantire il massimo supporto agli atleti, sottolineando l'importanza del benessere fisico e mentale dei giovani calciatori.La società ha ringraziato attraverso un comunicato via social la Federazione per il rinnovato riconoscimento, tutto lo staff per l'impegno quotidiano e le famiglie che scelgono di far parte del mondo Apulia Trani.L' Apulia Trani continua a dimostrare che con dedizione e passione, è possibile raggiungere grandi traguardi, sia sul campo che nella comunità.