Capurso-Soccer, come sono andati i nuovi arrivati? Mascia: “Difensivamente un’ottima partita”

Ieri, domenica 8 settembre, è andata in scena la prima partita del campionato di Promozione, che ha visto la Soccer non andare oltre il pari contro un Capurso molto rinunciatario., visto il buonissimo calcio proposto durante i novanta minuti.Ottima prestazione dei nuovi arrivati, sicuramente: i tre hanno subito mostrato da subito un'ottima intesa, concedendo pochissimo agli avversari. Positiva anche la prestazione diche, fin quando le gambe hanno permesso, ha macinato chilometri sulla fascia, fornendo diversi cross non concretizzati dai compagni. Il nuovo estremo difensore tranese,, è stato decisivo fin quando ha potuto nell'occasione del calcio di rigore che ha portato al vantaggio del Capurso: il cerignolano, infatti, ha prima parato il penalty, ma è stato abilissimo anche a salvare le successive respinte avversarie, salvo poi arrendersi sul terzo tentativo di Fieroni. In mezzo al campoha messo in mostra tutte le proprie qualità palla al piede, così come, subentrato nella ripresa, nel momento di massima pressione dei tranesi. Prestazioni un po' rinunciatarie di, che possono e sicuramente faranno meglio nelle prossime uscite.Sufficienti le prestazione di, abilissimo a trovare il gol del pari nella ripresa, con un gol di pregevole fattura. I due georgiani,entrano ma non incidono molto, dovendo ancora entrare a pieno regime negli schemi del mister: "Ho visto buone prestazioni individuali di tutti, anche dai più grandi - commenta Mascia -. Ci sono alcuni dettagli che hanno fatto la differenza,, cresceremo." Probabilmente la Soccer avrebbe potuto concludere più verso la porta avversaria, peccando un po' di leziosità: "A momenti eravamo un po' leggeri, nel secondo tempo potevamo allargare di più la manovra, perché loro erano chiusi centralmente, ci siamo un po' intestarditi.."Foto di Maria Prudenza Nugnes