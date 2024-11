Dopo l'Apulia Trani "The American Dream" di Gaia di Bari

Dall'esperienza con l'Apulia Trani, società che le ha dato tantissimo, all'America: precisamente la città di Willoughby l'estrema difensore Gaia Di Bari che da oltreoceano racconta la sua nuova avventura lasciando un pensiero al team pugliese: "Ho deciso di intraprendere quest'avventura americana per crescere sia a livello sportivo che culturale: qui il mio bagaglio si sta ampliando visto che ho a che fare con molte culture differenti e sto imparando sia l'inglese che lo spagnolo. Sono qui dal 25 agosto e dai primi giorni di settembre ho iniziato gli allenamenti con la squadra della scuola con cui ho disputato la Division 5. Ho trovato una squadra preparata con un paio di giocatrici veramente forti".IL CAMPIONATO SCOLASTICO: "E' strutturato in modo diverso (le tre fasce sono Distretto, Regionale e Nazionale) con la prima parte che serve per raccogliere punti. Siamo arrivate ottave nel ranking su quarantacinque squadre e quindi è andata bene. Purtroppo, però, abbiamo perso, per 4-3 al golden gol, la finale del distretto fermandoci li".L'AVVENTURA CONTINUA: "Ovviamente dopo l'eliminazione nel campionato scolastico non mi sono fermata iniziando, da circa due settimane, a giocare con un club collegato alla scuola con cui mi alleno tre volte a settimana: l'intensità è diversa perché il livello è più alto. La stagione inizierà in primavera e ci stiamo allenando tanto affrontando amichevoli per prepararci al meglio all'inizio delle ostilità. Intanto la scuola ha dato la possibilità di approcciare a nuovi sport: ho scelto il basket perché, come detto, voglio ampliare anche il mio bagaglio sportivo e sono pronta ad ogni tipo di sfida. Qui l'ambiente è molto sereno con la gente sempre disponibile e pronta al dialogo".L'APULIA TRANI: "Ho giocato nel club tranese per ben sei stagioni, da quanto io avevo dieci anni. Ho militato nell'U15, poi nell'U17 giocando in serie C giovanissima: quest'ultima esperienza mi ha permesso di affrontare giocatrici mature, conoscere allenatori e confrontarmi con atlete importanti. All'Apulia Trani non posso che essere grata perché lo staff tranese mi ha dato le basi rilanciandomi dopo l'infortunio. Tutti mi hanno aiutato nel periodo più difficile della mia vita vale a dire quando ho iniziato ad avere i primi attacchi epilettici: non se ne sono mai andati aspettandomi a braccia aperte. Ripeto a loro sono grata. In quel periodo ho militato anche nelle rappresentative U15 e U21 Puglia. Ora sono qui negli States ma in futuro chissà…".