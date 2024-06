Giovanili Pontelama, a Peschici le fasi finali nazionali: che risultati per i tranesi!

I giorni 31/01/02 giugno a Peschici si sono svolte le fasi finali nazionali calcio giovanile Csen a cui hanno partecipato con grande impegno le categorie più giovani della società Pontelama: sono arrivati importantissimi risultati per i ragazzi delle categorie 2011, 2012, 2013 e 2017. Più precisamente la categoria 2011 si è classificata al terzo posto, 2012 al secondo posto, 2013 al terzo posto e infine i 2017 al primo posto, laureandosi campioni nazionali, al termine di un torneo perfetto, macchiato da 6 vittorie su 6 partite disputate.Una menzione particolare va fatta al giovanissimo talento tranese Andrea Patruno, detto Rooney, premiato come miglior giocatore del torneo della categoria 2017, ma nel complesso l'intero organigramma dei ragazzi vincitori ha svolto e giocato il torneo in maniera impeccabile: a comporre la squadra, in ordine casuale, il portiere Michele Amoruso, Simona Calefato, Sergio Ferreri, Diego Soldano, Andrea Assisi, Mattia Lanzo, Riccardo Chiariello, Luca Toni, Christian Tolipano, e infine il precedentemente menzionato Andrea Patruno.Ancora una volta va fatto un plauso alla società Pontelama, abile a valorizzare i suoi ragazzi, sin dalla tenera età, soprattutto capace di crescerli ed educarli, dentro e fuori dal campo. L'augurio è che arrivino altri risultati importanti e lodevoli che possano portare il nome di Trani in alto, dove merita di stare.