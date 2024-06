Il Bisceglie di Pinuccio Di Meo vola alla finale playoff nazionale: in palio la Serie D

È stata una domenica importantissima per la Bisceglie Calcio ma soprattutto per il nostro concittadino Pinuccio Di Meo. I suoi ragazzi superano la corazzata Vigor Lamezia al meglio delle due gare: l'andata finì con un pirotecnico 3-3, mentre la partita di ieri, disputata al Ventura, è terminata 1-1 (il Bisceglie passa in quanto vige la regola del gol in trasferta, che premia in questo caso i nerazzurri).Il Bisceglie aveva perso la finale playoff regionale contro l'Ugento, in un match senza storia, vinto e dominato dagli avversari. Per fortuna, però, Di Meo ha avuto l'occasione di giocare ancora per la promozione in Serie D, grazie ai playoff nazionali in questo caso, e avrà l'opportunità di realizzare questo sogno nella sfida contro l'Amalfi.I più appassionati del calcio dilettantistico avranno avuto modo di reagire all'intervista subito dopo il match di ieri contro il Lamezia: il nostro Di Meo si è lasciato ad un momento di sfogo ma soprattutto di rabbia, mischiata a gioia agonistica. Per chi conosce Di Meo sa quanto sia una personalità spiccatamente molto diretta, ed è un po' ciò che è emerso dalle parole riportate da 'Antenna Sud'.Una cosa però è certa: Pino Di Meo si giocherà l'ennesima promozione della sua vittoriosa carriera da allenatore, e la città di Trani sosterrà il tranese in quella che sarebbe una vera e propria impresa.