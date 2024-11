Il tranese Giuseppe Capogrosso convocato in Nazionale U15 per il Torneo di Natale

Grandissima notizia per il calcio giovanile tranese:Ennesima soddisfazione per la società tranese, capace di 'sfornare' un altro giovane talento, pronto a vivere un'esperienza prestigiosa, questa volta con la maglia della Nazionale. "Giuseppe ha iniziato da noi a 7 anni - commenta Oliver Scaringi - nel 2022 l'abbiamo girato al Bari, dove si è ben messo in mostra. Noi come società tendiamo a far fare certe esperienze ai nostri ragazzi. Siamo molto soddisfatti, non è il primo nostro ragazzo ad essere convocato in Nazionale.." Gli 88 Azzurrini selezionati dal tecnico Enrico Battisti provengono da tutta Italia, ma soprattutto dai più grandi club del nostro territorio quali Juventus, Roma, Napoli e molti altri. Non resta dunque che augurare a Giuseppe di vivere al meglio questa esperienza, con la speranza che possa viverne ancora molte.