Inizia il campionato della Powerchair Football: "Forza ragazzi, Trani é orgogliosa di voi! "

"La squadra è in un buono stato di salute, come dimostrato contro i Wolves Salento, ci dice Donato Grande, super capitano della squadra: " vogliamo iniziare bene la stagione" .Donato ci spiega che il lavoro in allenamento durante questa prima fase ha riguardato l'interpretazione della fase offensiva, "questo campionato per noi deve essere quella della maturità, vogliamo dare continuità alla qualità del nostro percorso sia tecnico che umano e nelle relazioni con tutto il movimento del powerchair football".Aggiunge un Sante Varnavà presidente della ASD Oltre sport, carico di entusiasmo:" La prima partita di questo nuovo campionato 2024-2025, ci vede pronti determinati, con la grande voglia di migliorare il percorso effettuato sin ad oggi, abbiamo lavorato per migliorare alcuni aspetti che negli anni precedenti ci hanno visto essere in difficoltà, sappiamo di incontrare una squadra giovane, una squadra che comunque sarà determinata ad ottenere risultato contro noi e questo ci dà grande speranza e allo stesso tempo la concentrazione giusta per affrontare la prima gara al meglio". Che dire, forza ragazzi, Trani è orgogliosa di voi!