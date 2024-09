È Jeladze-show contro la Virtus Bisceglie: la Soccer trova la prima vittoria in campionato

La Soccer trova la prima vittoria in campionato, battendo 3-0 la Virtus Bisceglie, in un match senza storia. I dragoni salgono a quota 4 punti in classifica.Mister Giangaspero, che questa sera siede sulla panchina biancazzurra, sceglie un 3-5-2 con Pinnelli tra i pali, Precchiazzi, Di Savino ed Elia a comporre il trio difensivo, con Tedone e Grillo che agiranno sulle fasce. In mediana partono dal 1' Beroshvili, Prudente e Dell'Oglio con Jeladze che agirà da trequartista, alle spalle dell'unica punta Piombarolo.Al 12' arriva la prima occasione per la Soccer, con Jeladze che prova la conclusione dal limite, la palla si impenna e finisce sulla testa di Beroshvili che con un pallonetto prova a beffare il portiere avversario, ma la sfera finisce di poco fuori. Qualche minuto più tardi è ancora Jeladze a rendersi pericoloso, ma senza riuscire a concludere in porta. Al 21' è il turno di Grillo, che approfitta di un cross di Tedone, ma non impatta a dovere.. Al 41' i tranesi si divorano il 2-0 con Beroshvili che recupera una palla al limite dell'area, ma davanti al portiere spedisce di lato, non inquadrando lo specchio. Al 47' Pinnelli evita il gol del pareggio, deviando il colpo di testa dell'attaccante biscegliese che finisce poi sulla traversa, prima di terminare in corner. Il primo tempo si chiude sull'1-0 per la Soccer, decide fin qui Jeladze.Al 4' della seconda frazione Tedone è costretto ad uscire per infortunio, al suo cambioAl 57' ancora protagonista Milzini che con un esterno filtrante manda in porta Piombarolo che però si allunga troppo il pallone.I tranesi continuano a comandare la partita e all'87' sfiorano il poker con Terrone, trovato bene da Milzini, sfortunato però a colpire in pieno il palo. Il match non regalerà ulteriori emozioni: la Soccer batte il Virtus Bisceglie 3-0.