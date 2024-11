Poker di acquisti per la Soccer Trani: firmano Pugliese, Dentamaro, Campanella e Nannola

La Soccer Trani si assicura le prestazioni di quattro giocatori che possono essere definiti 'di un'altra categoria: è infatti ufficiale, che torna a vestire la maglia biancazzurra dopo la passata stagione, annata in cui ha messo a segno 27 reti, che gli sono valsi il titolo di miglior marcatore della storia del calcio tranese per media gol., centrocampista classe 1988, con passati in Serie C, oltre a diversi campionati di D ed Eccellenza alle spalle., roccioso difensore centrale classe '83, che diventerà il nuovo faro difensivo della difesa tranese, viste le oltre 700 presenze spalmate tra Eccellenza, Serie C e Serie D. Anche per lui si tratta di un ritorno a Trani, avendo vestito la casacca della Vigor Trani nel 19/20. Infine, è stato annunciato il, esterno sinistro classe 2001, cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Bari e Foggia, con importanti annate in D con le maglie di Andria e Bitonto, oltre ad una parentesi in C con la maglia del Grosseto.