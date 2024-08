Polisportiva Trani, scelto l’allenatore: è Donato Terrevoli, l’ex calciatore del Trani in C2

La Polisportiva Trani 2006 del presidente Paolo Abruzzese fa sul serio:Due stagioni al Trani con i mister Giannattasio e Raffaele, Terrevoli torna a Trani per compiere una grande impresa insieme a giocatori giovani e assetati ti pallone."Ho scelto Trani perché è qui che sono diventato calciatore e penso che questa piazza possa darmi la possibilità di intraprendere la carriera di allenatore.Trani ha sete di calcio e io sono pronto insieme al MIO presidente a riportare quell'entusiasmo in città e sulla gradinata che ho vissuto indossando la maglia del Trani"."Scegliere di allenare in terza categoria, dichiara il presidente Abruzzese, dimostra carattere e personalità, qualità che ho sempre apprezzato e che mi appartengono. Per questo ho scelto di affidare la squadra a Terrevoli.Il mio sogno è sempre stato con la "A"maiuscola e per realizzarlo bisogna essere uniti come una squadra ed è per questo che le porte della Polisportiva Trani resteranno sempre aperte".