Scacchi, a Trani una passione che cresce: da stasera i tornei a Luna di Sabbia

Quelle scacchiere in riva al mare con giocatori e giocatrici di tutta le età sono state davvero non solo un bel vedere, ma anche un suggestivo bel sentire: la voce del mare ad accompagnare pensieri, ragionamenti, tattiche, previsioni. Ma anche il "tac!" dei conta tempo e qualche pezzo poggiato con più foga, magari per uno scacco matto. Grazie alle manifestazioni organizzate sempre più spesso e in luoghi sempre più belli dal Circolo scacchistico Dell'Erba, la passione degli Scacchi si sta diffondendo sempre di più tra i tranesi in maniera trasversale, tra persone di tutte le età, di ogni interesse, di ogni ordine e grado scolastico con bambini delle scuole elementari capaci di "stracciare" giocatori navigati. Un esercizio della mente ma anche un bel modo di condividersi, di creare sane competizioni, di giocare a uno dei giochi più antichi del mondo che non è mai uguale a se stesso.A partire da stasera, dopo lo speciale evento a "Il vecchio e il mare" di ieri, nella Libreria Luna di Sabbia si terrà una serie di tornei che proseguiranno poi nel mese di settembre: di seguito il link per le iscrizioniDal 27 Agosto al 31 Agosto 2024 saranno cinque giornate per giocare a scacchi in libreria "Luna di Sabbia" , gli ultimi due giorni saranno caratterizzati dal Torneo Amatoriale il Venerdì e il Torneo Open il Sabato.Necessaria consumazione obbligatoria per partecipare all'evento, anche un caffe va bene. ☕Esclusi i tornei Open e Amatoriale.Prenota i tuoi biglietti dell'evento presso Ubik, posti limitati: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-scacchi-e-caffe-997405926977Prenota il tuo posto per il nostro torneo storico dell' 8 Settembre 2024 presso Sporting Club Trani :Torneo Amatoriale: https://vesus.org/tournament/j8Fc-O-9Torneo Open: https://vesus.org/tournament/3TLmz129 Preiscrizioni federscacchipuglia: https://www.federscacchipuglia.it/eventi/calendario.asp?tor=1423Visita la nostra pagina instagram: https://www.instagram.com/scacchidellerbatrani/Visita il nostro sito web per informarti degli ultimi aggiornamenti: https://sites.google.com/view/circoloscacchisticogiuseppedel/home#trani #eventitrani #scacchi #eventi #scacchisummer2024 #ubik #lunadisabbia