Sfida tra Virtus Palese e Soccer Trani, Mascia: “Servirà una grande prestazione caratteriale"

Si scende in campo per la decima giornata del campionato di Promozione:, quinta in classifica con un punto in meno rispetto ai tranesi.. I dragoni vogliono dare continuità alla complicata vittoria raggiunta nell'ultimo weekend contro la Cosmano quando, le reti di Beroshvili e Amoruso permisero di ottenere tre punti molto preziosi. In questo momento la vetta dista 7 punti, i dragoni condividono il terzo posto con il Lucera, prossimo avversario dei tranesi, in un match che sarà segnato dal ritorno al 'Lapi'."Siamo contati numericamente - commenta mister Mascia - ma questo ci spingerà a dare qualcosa in più. Nuovi innesti? Adesso è difficile, il mercato apre il primo dicembre, dovremo stringere i denti ma se arriverà qualcosa sarà un'occasione.. Sicuramente avremo un atteggiamento diverso, non possiamo pressare molto e in maniera super offensiva, dovremo gestire le energie, cercando di colpire i punti deboli degli avversari."In conferenza è intervenuto anche Carmine Riondino: "sappiamo che il calore che può portarti il giocare in casa non è quello di giocare a Molfetta, anche se siamo sempre stati seguiti. Appello alla città? Dico di darci una mano, facendoci sentire il loro calore."