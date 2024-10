Soccer Trani, non bisogna sottovalutare il Molfetta Sportiva: le parole di mister Mascia

, alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in campionato:, fanalino di coda del campionato, assieme al Troia. Il match si disputerà domenica pomeriggio, alle ore 15:30, allo stadio 'Poli' di Molfetta.Per la Soccer la parola d'ordine è non sottovalutare l'avversario, come ribadito da mister Mascia: "Non deve ingannare la loro situazione in classifica,." Domani non saranno a disposizione Ragno e Beroshvili, entrambi out per problemi fisici.La sensazione è che i tranesi siano riusciti a sopperire ai problemi iniziali in zona offensiva, che avevano un po' preoccupato inizialmente, ma sono evidenti i miglioramenti anche in quella difensiva: "Le paure iniziali erano dovute ai risultati, perché avevamo comunque espresso un buon gioco. Con l'arrivo di Terrone abbiamo raggiunto quel mix di esperienza che serviva alla squadra."Sull'importante miglioramento in chiave difensiva è intervenuto anche il difensore Ezio Elia: "Abbiamo fatto molti passi avanti, ma possiamo migliorare ancora molto. Ci siamo conosciuti da poco, faremo ancora meglio., è importante anche per la fiducia."