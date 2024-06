Soccer, ufficiale il ritorno a Trani di Vincenzo Antonacci

La A.S.D. Soccer Trani comunica di aver raggiunto l'accordo con il forte difensore classe '98 Vincenzo Antonacci.Cresce calcisticamente nel Matera per cominciare la sua esperienza tra i grandi con la maglia del Bolzano in Serie D dove colleziona 30 presenze.Dopo di che Bitonto, San Paolo Bari, Fesca Bari e Massafra in Eccellenza.Nelle ultime tre stagioni veste prima la maglia del Bitritto Norba in Promozione, mentre nelle due stagioni successive la maglia della Virtus Mola con la quale vince il campionato di Promozione 22/23 e gioca in Eccellenza in quello 23/24.Per Enzo un ritorno a Trani, avendo già vestito la maglia della Vigor in Eccellenza, nelle stagioni 18/19 e 19/20.