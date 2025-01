Deiezioni canine nella zona sud di Trani, la segnalazione di un lettore

Aumento dei controlli da parte della Polizia Municipale per sanzionare i trasgressori.

Installazione di ulteriori cestini e distributori di sacchetti biodegradabili per facilitare la raccolta.

Campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini sull'importanza del rispetto delle regole e del mantenimento della pulizia delle aree pubbliche.

Un cittadine di Trani, Pasquale Simone, residente in via Gramsci, segnala alla redazione di Traniviva un problema sempre più diffuso e ormai insostenibile riguardante la mancata raccolta delle deiezioni canine in alcune aree del nostro Comune.In particolare, le vie maggiormente interessate da tale fenomeno sono: Via Gramsci, Via Tolomeo, Via pozzo piano.«Tali comportamenti, oltre a rappresentare un evidente problema di igiene pubblica e di decoro urbano, creano situazioni di disagio per i cittadini, specialmente per chi utilizza tali spazi (es. bambini, famiglie, pedoni, ciclisti, ecc.).Nonostante le normative vigenti in materia (es. obbligo di raccolta delle deiezioni canine e utilizzo di sacchetti dedicati), il problema sembra persistere a causa di una mancanza di controlli e sanzioni adeguate.Pertanto, richiedo gentilmente che vengano intraprese le seguenti azioni:Confido nella Vostra collaborazione e nella rapida attuazione di interventi mirati per risolvere questa problematica».