Trani al buio, ci risiamo: l'area è quella dell'ex Ospedale San Nicola Il Pellegrino

Ore 18:00 del 24 febbraio 2025, i residenti ci hanno segnalato la precaria, a dir la verità assente, sicuramente insufficiente, illuminazione dell'area dell' ex Ospedale San Nicola Il Pellegrino: numerosi sono i pali della illuminazione stradale addirittura completamente spenti. Ci viene ulteriormente segnalato che l'ASL BT sarebbe la proprietaria degli impianti non funzionanti, mentre quelli della fila centrale del viale di ingresso, anch'essi in precaria condizione, sono di pertinenza della City Green Light che gestisce il servizio di illuminazione cittadina.