Cinghiali a Trani, ancora segnlazioni di presenze sulla complanare della 16 bis in zona carcere

La presenza di cinghiali è situazione ricorrente nel nostro territorio, qualche giorno fa un grosso esemplare, sulla provinciale Andria-Bisceglie, ha causato un incidente per fortuna senza gravi conseguenze. Sull'argomento ancora una segnalazione che ci perviene da un lettore, con immagini del 23 marzo ore 18:30 circa , di esemplari nomadi fotografati in branco, sulla complanare della 16 bis in zona carcere, sicuramente in cerca di cibo. Di norma i cinghiali non attaccano l'uomo, tuttavia massima prudenza, come suggerisce la Polizia Locale, anche nella circolazione sulla strade periferiche.