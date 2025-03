Manto dissestato in via Annibale Maria di Francia, la denuncia di un cittadino

A distanza di anni dalle promesse di una "politica partecipata" che dovrebbe coinvolgere attivamente la comunità, ci troviamo di fronte a un'amara realtà: le segnalazioni dei cittadini cadono nel vuoto, le problematiche rimangono irrisolte, e la qualità della vita nella nostra città continua a deteriorarsi. Il caso del dissesto stradale in Via S. Annibale M. di Francia è solo un esempio di una gestione inefficace e superficiale delle problematiche urbane. Vito Piazzolla denuncia con forza questa situazione e chiede alle istituzioni di prendersi la responsabilità di mantenere la città in condizioni decorose, per il bene di tutti i suoi abitanti.



«Politica partecipata vuol dire "prendere parte" alla vita politica della società in cui si vive ,e alle attività della propria comunità. Questo concetto fin troppo enfatizzato (fino a toccare la presa in giro) dalle nostre istituzioni (addirittura con singoli esempi specifici) è di fatto globalmente disatteso. Vorrei fare un solo e significativo esempio che riporto integralmente: segnalazione del 26-02-2024 protocollo n.13539, (inviata alle stesse persone in indirizzo). Tratto di strada pericolosamente dissestato in Via S.Annibale M.di Francia (in prossimità della Despar). Tale grave situazione che tocca la pubblica incolumità sia pedonale che veicolare, è stata segnalata da tempo (luglio 2022) all'assessore ai LLPP, ad oggi nulla è cambiato! Sono stati realizzati interventi tampone che puntualmente si sono verificati inutili e dispendiosi. Siamo a marzo 2025, la situazione non è cambiata, anzi peggiorata! Qualcosa non funziona nell' organizzazione Comunale; e soprattutto, perché non si fa uso di uno strumento importante quale la pianificazione! Possibile che i preposti non si rendono conto che la nostra città la stanno lasciando andare alla deriva! (marciapiedi dissestati, scivoli diversamente abili sconnessi, giardini abbandonati, verde non curato, caditoia vicino alle sbarre pl in dissesto, segnaletica mancante……….). Sarebbe doveroso oltre che opportuno, che le istituzioni si impegnassero consapevolmente, per cercare di mantenere la città a livelli decorosi».