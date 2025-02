Piazza della Repubblica, per i disabili attraversamento di solo andata

La segnalazione che arriva in redazione è sotto gli occhi di tutti: lì dove Piazza della Repubblica si interseca con via Cavour e via Mario Pagano, c'è uno scivolo per attraversamento disabili predisposto sul lato della piazza, ma che non trova corrispondenza sul versante opposto (la foto pubblicata inquadra bene la situazione). Oltre a questo, lo stesso attraversamento stradale è sconnesso e privo della segnaletica orizzontale, le strisce pedonali sono inesistenti. Per ambedue le situazioni ci siamo interfacciati con l'Amministrazione Comunale. Per lalegata allo scivolo disabili , ci viene confermato, che: "Sono in corso verifiche pratiche sulla realizzazione, atteso che esiste un problema oggettivo di spazi di realizzazione per la presenza di una vetrina commerciale e di un palo antisfondamento (nda probabilmente legato alla attività commerciale precedente). Il problema c'è, ma una soluzione si troverà e dopo le verifiche tecniche ci sarà la programmazione del lavoro". Per lalegata invece alla mancanza della segnaletica orizzontale per l'attraversamento pedonale, l'Amministrazione ci riferisce che: "Ha in corso la formalizzazione di appalto per il completamento e la ridefinizione in zona della segnaletica orizzontale, lavori già in corso in più zone della città, nel breve periodo quindi anche questa situazione sarà sanata".