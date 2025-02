In via M.Pagano a Trani è ancora inagibile il marciapiede sottostante la lastra a memoria di Felice Cavallotti caduta a novembre del 2024

E' arrivata in redazione la segnalazione di un lettore che evidenzia come in via Mario Pagano, dal 19 novembre 2024, non è ancora agibile il marciapiede sottostante la lastra di pietra posta a memoria del patriota Felice Cavallotti che in quello stabile dimorò nel 1893. L'impossibilità del transito è segnalata, in maniera opportuna, da transenne della Polizia Municipale che costringono i pedoni a spostarsi sul piano stradale con tutti i rischi del caso. Questa redazione non si limita tuttavia a duplicare le segnalazioni, ma per quanto possibile e per dovere e diritto di cronaca, cerca di recuperare notizie finalizzate ad una informazione quanto più completa. Per il caso in specie abbiamo interpellato gli uffici preposti delche ci hanno riferito come, come potrebbe sembrare in apparenza, perchè da una ricerca storica, dopo l'evento del novembre scorso, risulta che la lastra a memoria di Felice Cavallotti non sial stata posta al tempo per iniziativa pubblica, tano è vero che l'amministrazione del tempo nemmeno partecipò all'inaugurazione, ma privata: "Per questo motivo abbiamo invitato i privati - ci hanno detto dal Comune di Trani - ad intervenire perchè la parte superiore del manufatto è ancora presente ed è puntellata perchè ancora a rischio caduta"