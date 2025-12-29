Trani - Via Barletta. <span>Foto Michele Straniero</span>
Trani - Via Barletta. Foto Michele Straniero

Trani, Via Barletta: asfalto a “doppia velocità”, il dislivello preoccupa gli automobilisti

Segnalati problemi di viabilità nei pressi del Cimitero

lunedì 29 dicembre 2025
Giungono in redazione numeroso segnalazioni per problemi al manto stradale di Via Barletta, nel tratto in direzione dell'omonima città, la segnalazione perviene da parte di alcuni automobilisti. La criticità interessa un segmento di carreggiata che ha inizio alcuni metri prima del Cimitero e si estende per circa 70 metri. Il disagio è causato da un dislivello dell'asfalto, conseguente a un intervento di asfaltamento eseguito esclusivamente nella parte centrale della corsia. Tale porzione, visibilmente più scura rispetto al resto del manto stradale, non risulta complanare ai margini laterali, generando una differenza di quota percepibile durante il transito dei veicoli.

Le immagini fornite dagli automobilisti documentano chiaramente la situazione: l'asfalto centrale non si integra in modo uniforme con il piano viabile preesistente, creando un avvallamento e una discontinuità che incidono negativamente sul comfort di guida e sulla sicurezza. La problematica potrebbe risultare ulteriormente accentuata nelle ore serali e notturne, trattandosi di un tratto di strada che non gode di un'ottima l'illuminazione, condizione per la quale il dislivello diventa meno visibile, aumentando i vari rischi. Auspicabile un intervento tempestivo da parte degli enti competenti, volto al ripristino di un piano stradale uniforme e sicuro.
