Nella baia del pescatore i bagni di Capodanno avvolti nella foschia, a Trani si festeggia a mare!

Un bel bagno per festeggiare il nuovo anno: a Trani é una tradizione imperdibile, e avvolti dalla nebbia anche suggestiva e divertente, a tratti un po magica. La foschia di questa mattina ha reso ancora più suggestivo il tradizionale bagno di capodanno di tanti habituè del mare che non si fermano con la fine della stagione estiva: e impavidi, alcuni e alcune con il cappello di Babbo Natale, si sono tuffati, hanno festeggiato e gioito insieme. "Bagnanti in un porto di nebbia", si potrebbero intitolare alcune delle foto che ci hanno inviato in redazione: e il senso di un anno e di un futuro avvolti da tante incertezze, in un mondo funestato in maniera drammatica da guerre che hanno ormai dimensioni tragiche, assomiglia a questa atmosfera . Il sole fa capolino, il mare è calmo in questo primo gennaio. Che sia un anno migliore.