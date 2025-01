A scuola con il Minibasket: al via il progetto della scuola primaria dell' Istituto comprensivo  Rbpd

L'obiettivo è di avvicinare i piccoli alla conoscenza e alla pratica del basket attraverso il gioco e ad accrescere più in generale l'amore per lo sport

È in corso presso il plesso "Bovio" dell'istituto Comprensivo RBPD il progetto, fortemente voluto dal Dirigente scolastico prof. Giovanni Cassanelli, " A scuola con il minibasket" cui partecipano i giovanissimi alunni delle classi prime e seconde. Questo progetto, guidato dall'esperto Daniele Vergine, allenatore federale per l'Avis basket Trani, mira ad avvicinare i piccoli alla conoscenza e alla pratica del basket attraverso il gioco e ad accrescere più in generale l'amore per lo sport, sperimentando un'attività motoria divertente e stimolante. Il minibasket, infatti, permette ai piccoli di acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali e di comprendere al contempo il valore ed il rispetto delle regole. Attraverso questa iniziativa, come afferma la tutor scolastica, docente Anna Russo, la scuola pone, ancora una volta, al centro della propria visione la formazione dell'individuo , il suo crescere in forma autonoma, responsabile e collaborativa, rispettando i ritmi di apprendimento e le difficoltà di ciascun bambino, accompagnando e sostenendo i valori di inclusione, integrazione e socializzazione. Il progetto si aggiunge ai numerosi altri progetti di carattere sportivo (judo, parkour, scherma e calcio) che stanno interessando i giovanissimi alunni del neonato Istituto Comprensivo, sempre attento alla crescita a 360° dei suoi bambini e dei suoi ragazzi.