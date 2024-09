A scuola di "leporello" con il Treno del sorriso nello chalet della Villa

Ospitati nello Chalet della Villa Comunale di Trani, alcuni ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno visto e appreso come si realizza un "leporello" con la tecnica dello stencil e inchiostri colorati. In legatoria, il leporello è un libro od opuscolo che si apre a fisarmonica, e il suo nome proviene dal personaggio dell'opera 'Don Giovanni' di Mozart.Massimiliano Di Lauro, illustratore, ha prima letto un breve racconto di Dickinson, preambolo necessario per poter procedere al laboratorio creativo del leporello.I ragazzi, molto attenti e interessati, dopo aver letto a loro volta la storia ascoltata per rendersi conto dello scenario in cui dovevano operare e aver compreso come si attua la tecnica dello stencil e inchiostri colorati, si sono messi all'opera per creare il loro primo leporello, alizzando col cartoncino da disegno il proprio libriccino a fisarmonica per poi iniziare a disegnarci sopra.Al termine erano tutti con le mani imbrattate degli inchiostri colorati che avevano usato e contenti di ciò che avevano appreso, ma ancor di più di ciò che avevano realizzato.Prima di riprendere la via del ritorno a casa, ciascuno di loro si è portato via "il lavoro" che aveva realizzatoQuesto era il quinto evento che l'associazione di clownterapia "IL TRENO DEL SORRISO – OdV ETS" ha realizzato il giorno 17 settembre 2024 nel'ambito del progetto "NOI IN BIBLIOTECA CON VOI" (Bando Biblioteche & Comunità, 2023-BIB-00311) cofinanziato da Fondazione Con Il Sud e Centro per il Libro e la Lettura.La prossima attività si svolgerà il 13 ottobre 2024.