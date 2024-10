Il 12 e 13 ottobre a Trani la Sinassi dei Santi della Magna Grecia

Nei giorni 12 e 13 ottobre la Città di Trani sarà protagonista di un importante evento ecclesiale di portata ecumenica. Il Patriarcato di Costantinopoli, attraverso la Metropolia di Italia, e il suo Metropolita Policarpo, ha organizzato nella nostra Città la II Sinassi dei Santi della Magna Grecia, ricordando in modo particolare il nostro Patrono San Nicola il Pellegrino.Nel programma, dopo un primo momento sulla tomba di San Nicola di Bari la sera dell'11 ottobre, sono previsti i Vespri nella Chiesetta di San Nicolino alle ore 18:45 del 12 ottobre. A seguire concerto di musica bizantina e racconto della Vita di San Nicola con la preghiera di Gesù presso la Parrocchia dello Spirito Santo.Culmine dell'evento sarà domenica 13 ottobre, nella quale si vivrà la Rievocazione dell'arrivo di San Nicola dal mare, con il trasferimento via mare dell'Icona del Santo, che giungerà in processione in Cattedrale dove si svolgerà una Divina Liturgia Pontificale per la celebrazione della II Sinassi di tutti i santi italogreci.Nel comunicato del Patriarcato di Costantinopoli così si legge:"Partendo quindi dal grande Santo dell'Ecumene, San Nicola vescovo di Myra, che riposa a Bari, si è pensato di creare un legame spirituale tra il santo universalmente conosciuto ed il suo omonimo che, nato a Steiri in Grecia, riposa a Trani, in Italia. La figura del Pellegrino invita i Cristiani all'essenza della preghiera, secondo quella che in Oriente è conosciuta come Preghiera di Gesù o Preghiera del cuore, la cui nascita, nei deserti dell'Egitto e della Palestina, si è diffusa nell'intero mondo monastico, ma divenendo anche profonda esperienza di unione a Dio per ogni Cristiano in Oriente e in Occidente."Interverranno l'Arcidiocesi di Trani, le autorità civili e religiose, il Comitato Feste Patronali, la Confraternita di San Nicola il Pellegrino, le Confraternite della Città. Tutti i fedeli e i cittadini sono invitati.